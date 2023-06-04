Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına. alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 637 gram sentetikkannabinoid, 9 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 tabanca, 13 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. ve K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

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