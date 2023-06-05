Marmara'da kirliliğe neden olan deniz araçları uçakla yapılan denetimlerle belirleniyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Marmara'da kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz uçağıyla denetimler yapılıyor, kirliliğe sebebiyet veren deniz araçlarına ceza uygulanıyor.

İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana hem deniz üzerinde hem de karadan oluşabilecek kirliliklerle ilgili uçakla denetim yapılıyor. Uçuşlarda hem su üzerinde hem de karada kirlilik kaynakları tespit ediliyor.

Havadan geniş bir alanın kontrolünü sağlayan uçak, deniz kirliliğiyle mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına ocak ayından bu yana Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da denetim uçuşuna başladı.

Deniz üzerinden de kalkış yapabilen ve şimdiye kadar TÜÇA adına 80 saatlik denetim uçuşu gerçekleştiren uçaktaki görevliler, kirliliği merkeze anlık olarak bildirirken, denizi kirleten gemilere ekiplerce anında müdahale edilmesini sağlıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park'tan havalanan deniz uçağında yer alan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da yapılan denetimleri görüntüledi.

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin izlenmesi, kontrol, tespit ve takibi için denetimler yapmaya başlayan TÜÇA çevre denetim ekipleri, denetim botları ve uçağı ile eşgüdümlü olarak havadan ve deniz üzerinden Marmara Denizi'ni takip ediyor.

TÜÇA deniz kirliliği denetçileri, deniz uçağı sayesinde Körfez, Hereke, Dilovası, Bayramoğlu, Yalova, Altınova, Tersaneler Bölgesi, Tuzla, Haydarpaşa, İstanbul Boğazı, Poyrazköy ve Karadeniz açıkları da dahil olmak üzere, kirlilik yükü oluşturabilecek öncelikli hassas noktaları izliyor.

Hava şartlarına göre yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, tersanelerde ve demirleme sahasında bulunan gemiler ile açıktaki nakliye gemileri ve küçük teknelerin tamamı havadan kontrol ediliyor.

Denizde tekneyle görülemeyen olumsuzlukların havadan tespit edilmesini sağlayan denetimlerde, Marmara Denizi'nde kirliliğe sebebiyet veren deniz araçlarına ceza uygulanıyor. Bu çalışmaları insansız hava araçları ve deniz tekneleriyle 24 saat destekleyen TÜÇA, insansız hava araçlarıyla karadan da kıyıları takip ediyor.

- Bu yıl 8 bin 755 deniz aracı denetlendi

Ayrıca TÜÇA ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, İzmit Körfezi ve İstanbul'da ayrı ekipler, denetim botlarıyla yaptığı çalışmalarla deniz kirliliğiyle ilgili kontrolleri sürdürüyor.

Bunun yanı sıra Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetim kapasitesinin arttırılmasına yönelik döner ve sabit kanat olarak alternatifleri bulunan yüksek menzilli, deniz yüzeyinde uçuş süresi fazla, tespit/gözetleme/takip kabiliyeti olan İHA-2 ve İHA-3 kullanımına ilişkin araştırma ve çalışmalar da TÜÇA tarafından yürütülüyor.

"Bütünleşik Çevre Denetim Modeli" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, boğazlar da dahil olmak üzere tersaneler, demirleme sahaları gibi kirlilik yükü oluşturabilecek öncelikli hassas noktalarda 2023'te bugüne kadar 8 bin 755 deniz aracına inceleme, kontrol ve takip yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.