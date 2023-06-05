Fulacık Mahallesi'nde bahar şenliği düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde Fulacıklılar Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneğince bahar şenliği düzenlendi.

Fulacık Mahallesi'ndeki etkinlik, yağışlı havaya rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafetler giyen mahalleliler, halk oyunları oynayarak davetlilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Muhtar Ömer Can ve Dernek Başkanı Tahsin Uslu, katılımcılarla yakından ilgilendi.

Uslu, şenliğin kültürel değerlerin yaşatılması, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu belirterek, Fulacık Mahallesi'ne yapılan yatırımlar ve çalışmalardan ötürü Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a da teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam ile çevre mahallelerden gelen vatandaşlar katıldı.​​​​​​​



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