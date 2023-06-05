Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın acı günü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın 92 yaşında vefat eden annesi Fatma Cihan'ın cenazesi, Dilovası ilçesinde toprağa verildi.

Çerkeşli Mahallesi'ndeki evinde dün vefat eden Cihan için Çerkeşli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sinan Cihan ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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