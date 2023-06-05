Gölcük'te meslek edindirme kursu yıl sonu sergisi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitimi Merkezi ortaklığıyla yürütülen Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nın (GÖLMEK) yıl sonu sergisi açıldı.

Kervansaray Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, 2005'te başlatılan kursların kentte yaygınlaştığına belirterek, kursların kadınların meslek edinmesi noktasında adeta üniversiteye dönüştüğünü anlattı.



Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de kurslarda yetişen ve meslek sanat öğrenen kişi sayısının ilçede 27 bin olduğunu aktararak, il nüfusuna oranla birinci sırada geldiklerini bildirdi.

﻿Gölcük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, 2022-2023 yıllarında 628 kurs açıldığını, bu kurslardan 7 bin 931'i kadın 10 bin 268 kişinin faydalandığını kaydetti.

Belediye halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından serginin açılışı yapıldı.​​​​​​​

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