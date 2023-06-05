Kocaeli'de çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için karada ve denizde temizlik yapıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen "Temiz Bir Dünya Seninle Mümkün" etkinliğinde, karada ve denizde temizlik yapıldı.

Kocaeli Belediyesine bağlı ekipler, öğrenciler ve çok sayıda doğasever, Eskihisar sahilinde çöpleri topladı.

Denizden çöp toplayan dalgıçlar da pankart ve Türk bayrağı açarak çevre temizliğinin önemine dikkati çekti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla toplanan atık malzemeler sergilendi.



Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AA muhabirine, Gebze bölgesinin eskiye göre daha yaşanabilir bir hal aldığını söyledi.

Denizlerde ciddi miktarda atık olduğuna değinen Yiğit, "Bir zamanlar havası en fazla pis olan Gebze yöresi daha yaşanabilir bir hale dönüştü. Bunun bir parçası olarak denizde güzelliğini yaşıyor. Denizlerimizde ciddi miktarda atık var. Bizim insanımızın duyarlılığı çok yüksek. Çevreyi kirletip atıkları atan belirli sınırdaki insanları da diğer insanların haklarına girmemeye ve çevreyi kirletmemeye davet ediyorum." dedi.

Denize dalarak dip temizliği yapıldığına değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise denizde bisiklet lastiğinden şişeye kadar her şeyin olduğunu belirtti.

Bir ay önce İzmit Körfezi'nde büyük dip temizliğinin başladığını ifade eden Büyükgöz, "Bu kapsamda bugün burada dalışlar yaparak dip temizliği yapıldı. Denizin altındaki atıkları temizleyeceğiz, mücadelemizi vereceğiz ama önemli olan bu parçaları oraya atmamaktı. Dip temizliğinin ardından İzmit Körfezi daha da yaşanabilir bir deniz olacak." şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından, protokol üyeler, etkinliğe katılan çocuklar ve vatandaşlar tekneye binerek bölgede gezinti yaptı.

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