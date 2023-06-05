Kocaeli'de otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"yle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, marşpiyele gizlenmiş 14 pakette 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Otomobildeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.