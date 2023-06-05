Kocaeli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda, S.Ö. idaresindeki 34 CBZ 656 plakalı motosiklet ile A.T. yönetimindeki 34EDJ 277 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletlerdeki sürücü A.T. ile diğer motosikletteki yolcu E.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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