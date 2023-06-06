Kocaeli'de çekicinin çarptığı yaya yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de çekicinin çarptığı yaya yaralandı

AA

Kocaeli'de çekicinin çarptığı yaya yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekicinin çarptığı yaya yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Anadolu Otoyolu kavşağında T.P. idaresindeki 41 AJZ691 plakalı çekici, yolun karşısına geçmek isteyen S.D'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ...
Kocaeli'de otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ...
Engelli yelkenciler, dünya şampiyonasında yarışmak için mücadele ediyor
YEREL HABERLER Engelli yelkenciler, dünya şampiyonasında yarışmak ...
Kocaeli'de çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için karada ve denizde temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çevre temizliği farkındalığı oluşturmak ...
Kocaeli'de akrabası tarafından silahla vurularak ölen kadının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de akrabası tarafından silahla vurularak ölen ...
Gölcük'te meslek edindirme kursu yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te meslek edindirme kursu yıl sonu sergisi ...
Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü
Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın acı günü
YEREL HABERLER Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın acı günü
Karamürsel Anadolu Lisesi proje okulu oldu
YEREL HABERLER Karamürsel Anadolu Lisesi proje okulu oldu
Fulacık Mahallesi'nde bahar şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Fulacık Mahallesi'nde bahar şenliği düzenlendi
Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, basınla buluştu:
YEREL HABERLER Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, ...
Marmara'da kirliliğe neden olan deniz araçları uçakla yapılan denetimlerle belirleniyor
YEREL HABERLER Marmara'da kirliliğe neden olan deniz araçları uçakla ...
D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Kocaeli'de çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi vatandaşlar durdurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan ...
Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 ...
Kontrolden çıkan otomobilin restoranın kapısından girdiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobilin restoranın kapısından ...
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin restorana girmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin restorana ...
Kocaeli'de çekicinin çarptığı otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çekicinin çarptığı otomobildeki biri çocuk ...
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları tamamlandı
YEREL HABERLER AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları ...
Hacze gelen avukatı öldüren sanığa fazla ceza verildiği gerekçesiyle itiraza Yargıtay´dan ret
YEREL HABERLER Hacze gelen avukatı öldüren sanığa fazla ceza ...
Otoparkın istinat duvarı çöktü, altında kalan ağaçlar yola devrildi
YEREL HABERLER Otoparkın istinat duvarı çöktü, altında kalan ağaçlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.