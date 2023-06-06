Karamürsel'den kısa kısa

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çeşitli miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda bir depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 10 gram metamfetamin, 15 gram skunk, 1 sentetik hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde öğütücü, 1500 kilitli poşet, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 4800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram kıyılmış tütün, 30 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Dünya Çevre Günü kutlandı

Karamürsel'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Ereğli Güzelkıyı İlkokulu ve Ortaokulu ev sahipliğinde sahilde program düzenlendi.

Bisikletle yapılan kortejin ardından Ereğli Mahallesi'ndeki programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, gitar dinletisi, koro ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır tarafından ödülleri verildi.

Program, ilçe protokolünün öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm sergisini gezmelerinin ardından sona erdi.









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