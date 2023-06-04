Kocaeli'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Akdurak Mahallesi'nde 4 Haziran'da tartışma sonucu çıkan silahlı kavgayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Aydın Ç. ile S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Aydın Ç. tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kandıra Akdurak Mahallesi'nde 4 Haziran'da, Aydın Ç. tartıştığı akrabası 3,5 aylık hamile İpek Ç. ile Azat O'yu tabancayla vurarak yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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