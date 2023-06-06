Kocaeli'de elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı.

Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi'nde ilerleyen N.K. idaresindeki 41 J 4258 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada otobüsteki A.C. ile A.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.



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