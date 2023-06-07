Kocaeli'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu kuzey yan yolda ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ADF 838 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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