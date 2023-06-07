Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 14 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.

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