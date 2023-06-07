Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde F.B. yönetimindeki 54 AGU 492 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.T'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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