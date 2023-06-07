Kocaeli'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, binadan yükselen dumanların çevre ilçelerden görüldüğü yangın mahallinde güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alan itfaiye erleri, soğutma çalışması yaptı.



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