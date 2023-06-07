Kocaeli'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Çayırova'da fabrika çalışanları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi'ndeki makine imalatı yapan fabrikanın paketleme bölümünde çalışan Sezer Ç. ile Metehan Hüseyin K. arasında mola sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

İkili arasındaki münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metehan Hüseyin K. bacağından ve boynundan bıçakla yaralandı.



Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim olan Sezer Ç. gözaltına alındı.





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