Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



4 Temmuz Mahallesi Merkez Kavşağı'nda A.Ö. yönetimindeki 10 AJJ 300 plakalı otomobil, M.G. idaresindeki 41 AEV 939 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bir otomobil, yoldan geçen H.S'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 AJJ 300 plakalı otomobilde bulunan B.Ö. de yaralandı.

Yaralılar H.S. ve B.Ö. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.





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