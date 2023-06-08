Gebze Teknik Üniversitesi'nde "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi'nde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali"nde özel bireyler yeteneklerini sergiledi.

Etkinlikte özel öğrenciler tarafından dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetleri ve farkındalık stantlarını kapsayan sunum gerçekleştirildi.

Özel bireylere işletme bölümü akademisyenleri tarafından da sembolik olarak ders verildi.

Festivale Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile öğrencilerin aileleri katıldı.



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