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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu sahili vatandaşlar tarafından temizlendi.

Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, sıfır atık çalışmaları kapsamında hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Daha sonra çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan resim sergisi gezildi.



Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri çevreye karşı duyarlılığın arttırılması için düzenlediklerini belirtti.

Bazı vatandaşların denize çöp atmayı adet edindiğine işaret eden Bıyık, şunları söyledi:

"Denizden her şey çıkıyor. Maalesef üzülerek görüyoruz. Dalgıçlarımız da çalışıyor, bizim ekiplerimiz de çalışıyor. Hayretle izliyoruz. Sahilde 20'şer metre arayla çöp bidonlarının olmasına rağmen halen içilen ayran kapağının buraya atılmasını hayretle izliyoruz. Onlarca uyarı levhaları olmasına rağmen bunlarla karşılaşmak bizi üzüyor. Bu deniz hepimizin. Denize bir şey atma hakkını kimse sana vermiyor."

Açıklamanın ardından Balyanoz Koyu sahili vatandaşlar tarafından temizlendi, dalgıçların denizden çıkarttığı çöpler sergilendi.

Etkinliğe, öğrenciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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