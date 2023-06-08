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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Marmara Denizi'nden çıkarılan hayalet ağlar sergilendi.

Değirmendere Vapur İskelesi mevkisinde "Hayalet Ağların Temizliği, Deniz Dibi Atıkların Temizliği, Sahil Kıyı Temizliği" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, şu anda Marmara'nın tamamında yapılan etkinliğin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği ile organize edildiğini belirtti.

Büyükakın, 8 Haziran'ın "Marmara Denizi Günü" ilan edildiğini anımsatarak, "Müsilaj problemiyle karşılaştık hatırlarsanız. Denizde daha önce görmediğiniz bir şeydi. Marmara'nın tamamının müsilajla kaplandığı o durumda hepimiz şaşırmıştık." dedi.

Müsilajın engellenmesine yönelik ilgili bakanlık ve tüm kurumlarla koordinasyon çalışması yapıklarını aktaran Büyükakın, bu kapsamda 23 maddelik eylem planının uygulamaya konulduğunu söyledi.

Büyükakın, planın alt başlıklarından birinin de hayalet ağların temizliği olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Denizde kirliliğe sebep konular birkaç başlık altında toplanıyor. Bunu bilmenizde yarar var. Bugün şehri yönetenler olarak yarın sizlere devredeceğiz bu görevi. İlla görev sahibi olmak gerekmiyor Marmara Denizi'ni korumak için. Marmara Denizi'ne sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Sadece Marmara Denizi'ne sahip çıkmak mı borcumuz? Doğanın tamamına sahip çıkmak boynumuzun borcu."

"Kocaeli'de 1 damla, 1 metreküp su denize arıtma yapılmadan bırakılmıyor. Bu şehrimiz adına sevindirici." diyen Büyükakın, İzmit Körfezi'nin korunması için yapılan çalışmaları anlattı.

Konuşma sonrası Değirmendere Mahallesi açıklarından çıkarılan hayalet ağlar, teknelerle kıyıya getirildi. Değirmendere Sualtı Topluluğu'ndan 8 kişilik ekip tarafından 8 günde toplanan ağlar, sahilde sergilendi.

Yaklaşık 5 ton hayalet ağın temizlendiği çalışma, su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından da kayda alındı.

Programa, Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Tahsin Ceylan, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.





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