Kocaeli'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verdi.

Eğitim tırı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulu bahçesine geldi.

Programda öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

Tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde özel tasarlanmış pedallı araçları kullandı.





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