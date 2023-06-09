Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte banka kartı üretme ve satma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, Yalakdere Mahallesi'nde saklandığını belirledi.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.





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