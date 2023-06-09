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Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte banka kartı üretme ve satma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, Yalakdere Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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