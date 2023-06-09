Paralimpik sporcular dünya şampiyonluğuna yelken açmak istiyor

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KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Yelkende ulusal ve uluslararası alanda başarıları bulunan para sporcular Miray Ulaş ve İbrahim Kalay, 8-21 Ağustos'ta Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nın düzenleneceği Hollanda'dan altın madalyayla dönmek istiyor.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Darıca ilçesindeki Bayramoğlu Limanı'nda düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonası'na katılan 4 takım ve 14 sporcu, en iyi dereceyi elde ederek Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanmak için mücadele verdi.



Para Yelken Milli Takımı'na seçilen Miray Ulaş ve İbrahim Kalay, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi "genel" kategoride temsil edecek. "Gençler" kategorisinde ise Büşra Nur Çelik ve Furkan Erçin, şampiyon olmak için mücadele edecek.



Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok başarısı bulunan, geçen yıl Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazandıran 24 yaşındaki Miray Ulaş, başarısını geliştirerek dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Miray Ulaş, AA muhabirine, genel klasmanda yarıştığını aktararak, "İki Dünya Şampiyonası'nda bronz ve gümüş madalya kazandım. Tek alamadığım madalya altın, o yüzden hedefim dünya şampiyonluğu. Dünya şampiyonluğunu kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." diye konuştu.







- "Engelimizi karada bırakıyoruz, denizde özgürüz"







Milli sporcu İbrahim Kalay ise 12 yıldır ay-yıldızlı formayla ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılıyor.

Japonya'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda genel klasmanda 13. sırada yer alan 52 yaşındaki yelkenci, "En çok gelişim gösteren erkek sporcu özel ödülü"ne layık görüldü.

Engelini sporla aştığını belirten İbrahim Kalay, "Bu sporu yapmama bir engel yok. Sporumuz, engelsiz bir spor. Engelliler için özgür bir spor yelken aslında. Engelimizi karada bırakıyoruz, denizde özgürüz. Ben de gençlere örnek olmak için spora devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalay, Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya elde etmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Yelken Branşı Asbaşkanı Gökhan Arsu ise Miray Ulaş ve İbrahim Kalay'ın gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Dünyada bizleri temsil ediyorlar. Uzun yıllardır bu sporun içindeler. Miray özellikle çok genç yaşta başladı ve hayatı değişti. Dünyada yelken branşında tanınan, bilinen bir isim Miray." şeklinde konuştu.

İbrahim Kalay'ın çalışkanlığı ve azmiyle engelleri ortadan kaldırdığına işaret eden Arsu, milli sporcuların Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacağına inandığını söyledi.

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