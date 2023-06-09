Vali Yavuz'dan Kızılayın kuruluş yıl dönümü mesajı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Kızılayın 155. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, kurulduğu günden bu yana Kızılayın, dünya mazlumlarına ve insanlığa hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Kızılayın, dünya barışına sağladığı katkı ve insanlık adına sürdürdüğü hizmetlerle kendini geliştirme, insanlara en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını başarıyla devam ettireceğine inandığını belirten Yavuz, "Vatandaşlarımızın da kan bağışı ve diğer yardımlarıyla Kızılayı desteklemeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Kızılayımızın 155. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışanlarına, gönüllü olarak hizmet verenlere, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen aziz milletimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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