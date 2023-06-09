Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz uçağıyla yaptığı denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye para cezası uygulanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Deniz uçağı ile İzmit Körfezi'ni denetleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda "Delonix" isimli Liberya bandıralı tankerin denizi kirlettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede palm yağı yüklü olan tankerin, tahliye esnasında tankların havalandırma deliğinden palm yağının önce güverteye, sonra da denize döküldüğü tespit edildi.

Deniz kirliliğine ilişkin önlem alınması sağlanarak temizlik çalışmaları başlatan belediye ekipleri, tankere cezai işlem uygulanması için Türkiye Çevre Ajansına (TÜÇA) bilgi verdi.

TÜÇA tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından tankere verilecek ceza kesinleşecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.