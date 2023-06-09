Kerpe Koyu'nda ulaşılan arkeolojik kalıntılar ziyarete açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Kerpe Koyu'nda su altı kazı çalışmalarında tespit edilen arkeolojik kalıntıların yer aldığı "Karadeniz'in Sessiz Limanı Kalpe Sergisi" açıldı.

Koyun kuzeydoğu ucunda bir kısmı karada olan Antik Kalpe Limanı'na ait mendirek kalıntılarının büyük çoğunluğunun su altında bulunması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca bölgede 2020'de su altı kazı çalışmaları başlatıldı.

Karadeniz kıyılarında yapılan ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliği taşıyan çalışma, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Müze Müdürlüğünce yürütüldü.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alana dağılmış kalıntılara ulaşmak için dalış yapan ekipler, karadan 80 metre uzakta, 4 metre derinlikte geçmişin izlerine rastladı.

Antik limana ait 2 mendirek parçası bulan ekipler, en çok amfora (iki kulplu, antik döneme özgü çömlek) kalıntılarıyla karşılaştı.

- "Önemli bir ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı"

Kocaeli Arkeoloji Müzesindeki serginin açılış töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, bu bölgenin, tarih öncesinden itibaren çok önemli bir liman kenti olmaya devam ettiğini, Bizans ve Osmanlı gibi cihan imparatorluklarına ev sahipliği yaptığını söyledi.



Bölgenin deniz ticaretinde her zaman önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda da özellikle Kerpe Limanı çok öne çıkıyordu. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada gelen tüm gemilerin bir şekilde ikmal yapma ihtiyaçları söz konusu olduğunda Kerpe Limanı'na uğradığı ve önemli bir ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı. Bu vesileyle 2020 yılından beri yapılan çalışmalar, değerlendirmeler bir su altı kazısı olarak, buradaki eserlere ulaşılması ve daha sonra bunların sergilenmesi ve turizme açılması önemli bir çalışma olarak ortaya çıktı ve nitekim milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 12. yüzyıla kadar uzanan dönemlere ait eserleri arkadaşlarımız tespit etti."

Vali Yavuz, eserlerin yer aldığı bölümün açıldığını, bunun ikinci ayağı olarak bir arkeopark kurmayı planladıklarını anlattı.

Kerpe'nin bir destinasyon bölgesi olduğunu vurgulayan Yavuz, "Özellikle arkeoparkla birlikte Kerpe'nin, Kandıra'nın tam bir destinasyona dönüşeceğini, farklı aktivitelerle turizm faaliyetlerinin artacağını değerlendiriyoruz. Özellikle Karadeniz'in ilk su altı kazısı olması ve ilk arkeopark olması bakımından da ülkemiz açısından fevkalade önemli bir hizmeti inşallah şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

- "Limanın gündelik hayatını yansıtan eserlere rastladık"

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ise 2020'de Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında bir su altı yüzey araştırması için gerekli başvuruları yaptıklarını belirterek, çalışmalar neticesinde Kerpe'deki antik limanın iç havzasında kültür katmanına rastladıklarını söyledi.



Kültür katmanında da 2021 yılında su altı kazısı onayıyla çalışmalara başladıklarını aktaran Gedük, şunları kaydetti:

"Kerpe, antik kaynaklarda da adı geçen 'Kalpe' ismine sahip bir antik liman ve aktarım noktası. Su altıyla ilgili yaptığımız birçok çalışma oldu. Bu kazı çalışmaları neticesinde açma dediğimiz su altında yaptığımız kazılarda, burada milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 12. yüzyıla kadar tarihlenen ticari anforalar ve limanın gündelik hayatını yansıtan eserlere rastladık. Bunları da 2023 yılında Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel olarak hazırladığımız sergisiyle ziyaretçilerimize açmış bulunuyoruz."

Serginin açılış kurdelesi, Vali Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır ile davetliler tarafından kesildi.

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