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Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA

Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Feridun F'nin kullandığı motosiklet, D-130 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feridun F, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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