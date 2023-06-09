Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Feridun F'nin kullandığı motosiklet, D-130 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feridun F, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





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