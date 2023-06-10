Short Track Milli Takım sporcuları Kocaeli'de kampa girdi

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından (TBPF) düzenlenen Short Track Milli Takım kampı Kocaeli'de başladı.

Shot Track Olimpik aday kadro sporcuları, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları ve son düzenlenen Türkiye Şampiyonasında TOHM baraj puanını geçen sporcuların katıldığı Kocaeli kampının kafile başkanlığını, TBPF Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Hamdi Işık yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan atletizm pistinde başlayan kampa 31 sporcu katılıyor.

Sporcular, başantrenör Artur Sultangaliyev ve 4 yardımcı antrenör yönetiminde koşu, bisiklet ve fitness çalışmalarıyla sezon öncesi sıfır rakım ilk kamp dönemini gerçekleştiriyor.



Kamp, 23 Haziran'da tamamlanacak.

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