Meslek liseliler yurt dışında staj imkanıyla dil ve mesleki becerilerini geliştiriyor

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KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliğinden aldığı Erasmus+Mesleki Eğitim Akreditasyonu sayesinde yurt dışında staj imkanı sunduğu öğrencilerine mezuniyet sonrası iş olanağı sağlıyor.

Okul idaresi, öğrencilerinin iyi bir dil eğitimi alması ve mesleki tecrübe kazanarak mezun olmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanmak üzere proje başlattı.

Aynı yıl 2027'ye kadar geçerliliği olan akreditasyon belgesi alan lise, "Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği" kapsamında bugüne kadar 400'ün üzerinde öğretmen ve öğrencinin 1-3 ay arasında değişen staj programlarıyla yurt dışına gitmesini sağladı.

Bu yıl da okul bünyesinde yapılan Erasmus seviye belirleme sınavına girenler arasından seçilen 320 aday öğrenciden mülakatta başarı gösteren 50'si, yaz döneminde yurt dışında staj yapma imkanı kazanacak.

Lisenin bahçesindeki kafede ise öğrencilerin İngilizce sohbet ederek yabancı dil becerilerini geliştirerek yurt dışına daha donanımlı gitmeleri sağlanıyor.

Yurt dışında staj yapan öğrenciler mezun olduklarında, aldıkları uluslararası geçerliliğe sahip "Europass" mesleki yeterlilik belgesiyle de branşlarına göre iş imkanına sahip oluyor.

- "Öğrencilerimizin 'dünya vatandaşı' olmasını istiyoruz"

Okul müdürü Mehmet Aktaş, AA muhabirine, donanımlı öğrenciler yetiştirmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Aktaş, sanayinin nitelik ara elaman ihtiyacına değinerek, "Öğrencilerimizin 'dünya vatandaşı' olmasını istiyoruz. İstihdam seçeneklerinin gelişmesi, üretime nitelikli katkı sağlayabilmeleri için mesleki ve dil gelişimlerini destekliyoruz." dedi.

Okulun AB projesi sorumlularından İngilizce öğretmeni Eyüp Tarcan da öğrencilerin Erasmus adayı olarak yıl sonuna kadar kendi aralarında rekabet içerisinde olduğunu kaydetti.

Tarcan, yurt dışına öğrenci hareketliliğinin her geçen yıl artarak devam ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerin İngilizce seviyelerini artırmak için okul bünyesinde "Craft Speaking Club" isimli kafe açtıklarını anlatan Tarcan, "Burası bir İngilizce konuşma kulübü diyebiliriz. Girişte öğrencilerin ürettiği bir otomasyon sistemi oluşturuldu. Buraya her girdiklerinde Erasmus mülakat puanlarına bir puan ekleniyor. Bu durum onların rekabetini canlı tutuyor, aynı zamanda okul içerisinde İngilizce konuşabilecekleri bir ortam sağlıyor." diye konuştu.

Tarcan, Kocaeli'yi Erasmus için hedef nokta haline getirmeyi amaçladıklarını, bu kapsamda geçen yıl 150 yabancı öğrenciyi kentte ağırladıklarını sözlerine ekledi.

- "Hem tecrübe kazandım hem de yabancı dil seviyemi yükselttim"

İspanya'da geçen yıl staj gören Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11.sınıf öğrencisi Ömer Kahraman ise proje sayesinde hem tecrübe kazandığını hem de yabancı dil seviyesini yükselttiğini anlattı.

Staj sürecince mesleki açıdan birçok şey öğrendiğine aktaran Kahraman, "Erasmus sayesinde yurt dışına giderek öncelikle farklı bir kültür görmüş oldum. Başka dil konuşan insanları tanımış oldum. Ben gittiğim dönemde bu kafe yoktu. Şimdi burada pratik yapıp yurt dışına gidecek arkadaşlarımız için önceden hazırlık oluyor. Erasmus'la yurt dışına gitmek benim için tecrübe oldu. Meslekte tecrübe çok önemli. Ayrıca orada staj görmem özgeçmişim için çok önemli oldu." ifadelerini kullandı.

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