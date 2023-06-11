Kocaeli'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi'nde Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde H.H.K'nin kullandığı 41 P 2189 plakalı minibüs, N.K.Ö. idaresindeki 41 NB 957 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki B.Ö. (2) ve E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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