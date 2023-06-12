Kocaeli'de bir ev kurşunlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve tabancayla ateş edildi.

Kirazlıyalı Mahallesi Prof. Dr. Şerif Çanga Caddesi'ndeki iki katlı ev, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Evin ikinci katına çok sayıda merminin isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Mahallede ve evde yapılan incelemede, tabancaya ait çok sayıda boş kovan bulundu.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.



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