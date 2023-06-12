Karamürsel’de aranan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamçukur Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirlediği hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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