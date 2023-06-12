Kocaeli'de 96 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 96 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 96 kişinin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edildi.





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