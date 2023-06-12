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Kocaeli'deki güreşlerin kardeş finalistleri, tarihi Kırkpınar'da da final görmek istiyor

AA

Kocaeli'deki güreşlerin kardeş finalistleri, tarihi Kırkpınar'da da final görmek istiyor

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağı olan 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde finale kalan Seçkin ve Erdal Duman kardeşler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde de finalde mücadele etmenin hayalini kuruyor.

İzmit Atletizm Pisti'nde tarihi Kırkpınar güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Kadir Birlik adına gerçekleştirilen organizasyona 1400'ün üzerinde güreşçi katıldı. 99 güreşçinin mücadele ettiği başaltı kategorisinde rakiplerini eleyen Duman kardeşler finale kaldı.

Erdal Duman (26), başaltı kategorisinde ikinci kez resmi müsabaka finalinde karşılaştığı kardeşi Seçkin Duman'a (24) karşı ikinci galibiyetini elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, Sekapark güreşlerinin bir marka olduğunu ve Kırkpınar güreşleri öncesi en büyük kavşak noktalarından biri olduğunu dile getirerek, güreşçilerin son durumlarını test ettiği ve Kırkpınar güreşlerinin sonucuna yönelik ipucu verdiğini kaydetti.

Başaltı kategorisinde ağabey ile kardeşinin finalde karşılaşmasını ise "güzel bir anı" olarak değerlendiren Büyükakın, "Bizim açımızdan da önemli. İki güzel güreşçi yetiştirmişiz ve bunlar finallerde biri birinci, biri ikinci oluyor. Kırkpınar'da da böyle bir hayali gerçekleştirirlerse şüphesiz Kırkpınar tarihine geçecek tarihi olay olacaktır. İkisi de çok iyi güreşçiler, disiplinli çalışıyorlar. İkisini de tebrik ediyor, yürekten kutluyorum." dedi.


- Erdal Duman: "Ben hırs yapıp daha çok çalışıyorum"

Erdal Duman, kardeşiyle geçen yıl Kartepe güreşlerinde de final yaptıklarını hatırlatarak, orada da yine galip ayrılan kendisi olduğunu kaydetti.

"99 kişi vardı başaltında, nasip kardeşimle final yapmakmış. Kazandığım için mutluyum." diyen Erdal, şunları aktardı:

"Evde rekabet oluyor. O çok çalıştıkça ben hırs yapıp daha çok çalışıyorum. Güreş zaten aileden gelen bir gelenek. Hep beraber çalışıyoruz, aynı evin içinden antrenmanlara gidip geldiğimiz için bir birimizi sürekli görüyor, yakından takip ediyoruz. İkimiz de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın pehlivanlarıyız. Güreşe verdiği desteklerden dolayı ona teşekkürlerimizi borç biliriz. Bu sene çok iyi çalıştık. İnşallah nasip olursa Kırkpınar'da birinci olmak, başpehlivanlığa çıkmak kardeşimle hedefimiz, inşallah abi kardeş final yapacağız."


- Seçkin Duman: "Herkesi yenerek güzel bir final yaptık"

Seçkin Duman ise dedesi, dedesinin babası ve dayısının da güreşçi olduğunu, güreş tutkularının aileden geldiğini, kendilerinden küçük kardeşinin de büyükorta kategorisinde mücadele ettiğini dile getirdi.

Ağabeyiyle sürekli karşılaştıklarına, galip gelebilmek için tatlı bir rekabet içerisinde olduklarına değinen Seçkin, şöyle konuştu:

"Finalde karşılaşmak çok güzel bir duygu. O sağdan geldi, ben soldan. Herkesi yenerek güzel bir final yaptık. Kırkpınar için iyi bir süreç geçirdik, rakiplerime başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Hedefimiz, tarihi Kırkpınar'da final yapmak, başa çıkmak. İnşallah ikimize de nasip olur."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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