Gebze'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ulus Mahallesi'ndeki Topal Osmanağa Caddesi'nde seyreden K.Ç. idaresindeki 34 EHE 574 plakalı motosiklet, caddeye çıkmak için manevra yapan B.B'nin kullandığı 34 JF 2026 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.