Kocaeli'de köpeklerden kaçarken yüksekten atlayarak yaralanan gencin tedavisi sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken yüksekten atlaması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.

Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Emre Yurtsever (19), 9 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun önünde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kaçmak için istinat duvarına çıkan Yurtsever, köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine yaklaşık 3 metre yüksekten atladı. Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine düşen üniversite öğrencisi, başının yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç, ameliyata alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Yurtsever'in bilincinin açıldığı, bugün normal servise alınacağı öğrenildi.

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