Kocaeli'de hayvanat bahçesinin "Afrikalı sakinleri", doğal ortamlarına uygun alanlarda yaşıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde Afrika kıtası orijinli zürafa ve gergedanların, savanadaki doğal yaşam alanlarına benzer koşullar sağlanıyor.

15 yaşındaki "Hugo" ve 13 yaşındaki "Haynek" isimli iki zürafa ile 2 ton 200 kilogram ağırlığındaki zırhlı gergedan "Samir" ve 1800 kilogramlık "Komola", özel tasarlanan Afrika zemininde diğer kıta hayvanlarıyla yaşıyor.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yetkilisi Tuğçe Özgür, AA muhabirine, Afrika kıtası orijinli hayvanlar için özel tasarım barınaklar yaptıklarını söyledi.

Zürafaların Afrika zemini oluşturulan yazlık bahçelerinde dolaştıklarını ifade eden Özgür, "Hugo ve Haynek parkımıza gelmeden önce onlara boyları uzun olduğu için özel barınaklar yapıldı. Yağışlı havalarda 6 metre uzunluğundaki kışlık barınaklarına giriyorlar." diye konuştu.

Özgür, doğal ortamlarında hissetmeleri için bahçelerinde Afrika'ya özgü zebra, deve kuşu ve baçi tavuklarıyla yaşadıklarını anlattı.

Zürafaların beslenme rutinlerinde saman, sebze ve palet yemlerin bulunduğunu aktaran Özgür, öğünlerinin bir parçasının da parka gelen ziyaretçilerin verdikleri yeşillikler olduğunu kaydetti.

7 yıldır hayvanat bahçesinde misafir edilen zırhlı gergedan Samir ve Komola'nın bakıcısı Alparslan Nefes, gergedanlara günlük ayak ve tırnak bakımları yaptıklarını, iki öğün yonca, çayır ve özel palet yem verdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin gergedanları heykele veya eski çağ dinozorlarına benzettiğini anlatan Nefes, şunları kaydetti:

"Derilerini sulu ve nemli ortamda serinleterek parazitlerden korudukları için su ve çamur havuzları mevcut. Ayrıca beslenme düzenlerine uygun doğal yem aramalarını sağlayıcı çalışmalar da yapıyoruz. Hayvan doğal ortamında hissettiği zaman huzurlu oluyor, yemek yemesi veya su içmesi düzenli oluyor. Sağlık problemi de yaşamıyorlar."

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