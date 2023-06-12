Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde R.D. ve E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.D. ayak bileği ve kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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