Kocaeli'de inşaat çatısında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, inşaat çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, 8 katlı inşaatın çatısında, işçilerin çalışması sırasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.

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