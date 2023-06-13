Vali Yavuz, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, mesajında, devletin bekası, milletin huzur ve güven içerisinde yaşaması için fedakarca hizmet veren Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın, haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Jandarma Teşkilatının, tarihinden aldığı güç ve ilhamla ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması için son teknolojik savunma araçlarıyla kendini yenilediğini vurgulayan Yavuz, Jandarma Teşkilatının, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında gösterdiği başarılarla her daim milletin güven kaynağı olduğunu bildirdi.



Yavuz, mesajında şunları kaydetti:



"Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren, suç ve suçluya göz açtırmayan, üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuru ile yerine getiren, devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Jandarma Teşkilatımızın, bu zor ve onurlu görevi, şanlı geçmişinde olduğu gibi, layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha üst seviyelere yükselteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ayaklarınıza taş değmesin."

















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