Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

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