Kocaeli'de ormanda bir kişinin cesedi bulundu

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ormanda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Belen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin 60 yaşındaki Ali Karataş'a ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Başından silahla vurulmuş halde bulunan Karataş'ın cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.