Kısa kulvar sürat pateninde hedef olimpiyatlara takım halinde katılmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısa kulvar sürat pateninde hedef olimpiyatlara takım halinde katılmak

AA

Kısa kulvar sürat pateninde hedef olimpiyatlara takım halinde katılmak

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar'ın 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ile Kanada'daki Dünya Şampiyonası'nda 6'ncı olması, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya almasıyla ilkleri yaşayan Türkiye Buz Pateni Federasyonu, başarıları yeni sporcularla taçlandırmayı hedefliyor.

2023-2024 sezonunda dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları ile ilk defa kota kazanılan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları gibi önemli organizasyonlara katılacak milliler, sezon hazırlıklarını Kocaeli'de sıfır rakım kondisyon kampıyla sürdürüyor.

Başantrenör Artur Sultangaliyev ve yardımcı antrenörlerce belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren milli patenciler; koşu, bisiklet ve fitness antrenmanlarında "güç" depoluyor.

Sultangaliyev, AA muhabirine, sıfır rakım kondisyon kampı için geçen yıl da Kocaeli'yi tercih ettiklerini hatırlatarak, bu kampın performanslarını olumlu etkilediğini, sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini aktardı.

Sporcuların dayanıklılıklarını, güç, kuvvet ve hızını artırmak için özel program hazırladıklarını dile getiren Sultangaliyev, özellikle fitness ve bisiklet antrenmanlarıyla yükleme yapacaklarını kaydetti.

Kamp organizasyonu için Türkiye Buz Pateni Federasyonunun başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Sultangaliyev, şöyle konuştu:

"İnşallah bu kamplar sayesinde gelecek müsabakalarda güzel performans göstereceğimizi ümit ediyorum. Tabii bizim en büyük hedefimiz olimpiyat. Olimpiyatlar öncesi büyük yarışlarımız var. Dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları var. Özellikle bu sezon Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları var. Bu müsabakalara hazırlığımızı şimdiden yapıyoruz. Milli takımda önceliğimiz olimpik kadro sporcuları. Tabii onun arkasından gelen genç sporcularımız var. Onlar da olimpiyattan önce, bir iki sene sonra büyük olimpik kadro sporcuları zorlayacak gibi görünüyor. Bu sporcularımızla hedefimiz büyük. Onların olimpik kadroya seçilebilmesi için şu an çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz 2026 Olimpiyatları. Olimpiyatlara artık bir sporcuyla değil, takım olarak katılmak istiyoruz. Özellikle bayrak takımı olarak katılmayı, 5 sporcuyla katılmayı planlıyoruz. Şimdiden bu hedeflerimizi koyduk."


- Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ilk sınav


Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde 19 Ocak-2 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları için 2 kota alındığını hatırlatan Sultangaliyev, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun sürat pateni branşında Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na ilk defa katılacağını kaydetti.

Sultangaliyev, Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na ilişkin şunları söyledi:

"İki sporcuyla kota kazandık. Listede zaten asil sporcular belli, Muhammet Bozdağ ile Toprak Efe Eroğlu ancak performansa göre değerlendirilecek. Tabii en iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm programları, antrenmanları, kondisyonları olsun, her şeye dikkat edeceğiz. Sporcularımızın bu olimpiyatlarda en güzel performansını yakalaması için programlar yapıldı. Bu program doğrultusunda yürüyoruz. Bakanlık ve federasyon tarafından da destekleniyor. Yeni malzemeler alınacak, yeni bisiklet talep ettik, kampa 10 yeni bisiklet gelecek. Umarım bu sezon bizim için başarılı geçer. Programlarımızı ona göre hazırladık. Programlarımız her sezon güncelleniyor. Güncellemede, 'Sporcu nasıl iyi bir performans yakalar?' için araştırma yapılıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Gölcük'te tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Gölcük'te tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 ...
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah doğrultup, tehdit etti (2)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah ...
Hayvanlarını otlatmak için evden çıktı, ormanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlatmak için evden çıktı, ormanda ...
Kocaeli'de ormanda bir kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de ormanda bir kişinin cesedi bulundu
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah doğrultup, tehdit etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah ...
Kirada oturduğu eve ateş açıp, polise direnen şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Kirada oturduğu eve ateş açıp, polise direnen ...
Fındık alım- satımında usulsüzlük suçlamasıyla 20 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Fındık alım- satımında usulsüzlük suçlamasıyla 20 ...
Bisikletçiler depremzede çocuklara glütensiz ürün dağıtmak için pedal çevirecek
YEREL HABERLER Bisikletçiler depremzede çocuklara glütensiz ürün ...
Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonunda 20 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü ...
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 ...
Borcuna karşılık gösterdiği tapu için hukuk mücadelesi başlattı; evine 15 kez saldırı oldu
YEREL HABERLER Borcuna karşılık gösterdiği tapu için hukuk ...
Vali Yavuz, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı
YEREL HABERLER Vali Yavuz, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ...
Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de inşaat çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de inşaat çatısında çıkan yangın söndürüldü
Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversiteli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen ...
Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye ...
Kocaeli'de hayvanat bahçesinin "Afrikalı sakinleri", doğal ortamlarına uygun alanlarda yaşıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de hayvanat bahçesinin "Afrikalı sakinleri", ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de köpeklerden kaçarken yüksekten atlayarak yaralanan gencin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de köpeklerden kaçarken ...
Kocaeli'de köpeklerden kaçarken yüksekten atlayarak yaralanan gencin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de köpeklerden kaçarken yüksekten atlayarak ...
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, Kocaeli'de düzenlendi
YEREL HABERLER Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, Kocaeli'de düzenlendi
Gebze'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gebze'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Taşköprü Yağlı Güreşleri'nde 500'ün üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak
YEREL HABERLER Taşköprü Yağlı Güreşleri'nde 500'ün üzerinde pehlivan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.