Kocaeli'de engelliler için izinsiz yardım toplayan 3 kişiye para cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelliler için izinsiz yardım topladıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimlerde, Cumhuriyet Bulvarı'nda 3 kişinin engellilere yardım amaçlı dergi sattıklarını öne sürerek, vatandaşlardan para topladıkları belirlendi.

Ekiplerce, 3 kişiye idari yaptırım ile 617'er lira ceza uygulandı.

Zabıta ekipleri, vatandaşları izinsiz yardım toplayanlara karşı uyardı.

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