Tekirdağ'da denizde boğulan gencin cenazesi defnedildi

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KOCAELİ (AA) - Tekirdağ'da serinlemek için girdiği denizde boğulan gencin cenazesi, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toprağa verildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde 3 gün önce denizde boğulan ve cesedi dün bulunan Adem Ocak için Şekerpınar Mahallesi Deva Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.

Törene, Ocak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katıldı.



Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 11 Haziran'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan Adem Ocak'ın (21) cesedi, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından dün 500 metre açıkta bulunmuştu.

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