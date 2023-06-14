Dilovası'nda başarılı öğrenciler ödüllendirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde akademik, spor ve sanat alanında önemli başarı elde eden 120 öğrenciye ödül verildi.

GEBKİM OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor" etkinliğine, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, GEBKİM OSB Başkanı İbrahim Vefa Aracı, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu ile ödül alan öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kubilay, burada yaptığı konuşmada, eğitimin en esaslı meseleleri olduğunu belirterek, her nefes alışlarında gençlerin sorumluluğunu omuzlarında hissettiklerini söyledi.

Hedeflerinin ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlere sahip, çalışkan ve ahlaklı gençler yetiştirmek üzere Dilovası'nı eğitimde marka kent haline getirmek olduğunu vurgulayan Kubilay, "Bu amaçlarla hazırlamış olduğumuz 'En çok Dilovası okuyor', 'Dilovası gençleri sporda buluşuyor' proje ve kampanyalarımızı titizlikle takip ediyoruz." dedi.

Kubilay, bütün enerjilerini gençlerin yetişmesi ve başarılı olmaları için harcadıklarının altını çizerek, eğitime destek olan herkese teşekkür etti.

- "Öğrenciler arasında başarıya dönük rekabet arttı"

Dilovası Belediye Başkanı Şayir de bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik sayesinde öğrenciler arasında başarıya dönük rekabetin arttığını ve çok sayıda dalda dereceler alındığını ifade etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren GEBKİM OSB Başkanı Aracı ise "Eğitim, geleceğe yapılan bir yatırımdır, ülkenin kalkınması için çok önemlidir. GEBKİM Vakfı olarak buna çok önem veriyoruz. Başarılarından dolayı tüm öğrenci ve öğretmenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, akademik, spor ve sanat alanında önemli başarı elden 120 öğrenciye ödüllerini takdim etti.

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