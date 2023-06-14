Karamürsel'de meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (Karmek) kursiyerlerce hazırlanan ürünler, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılış dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da programın hazırlanmasında büyük emek harcayan, sezonun başından beri bu işe katkı veren usta öğreticilere teşekkür etti, kursiyerleri kutladı.

Konuşmaların ardından Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği öğrencileri tarafından "Hababam Sınıfı" tiyatro gösterisi sahnelendi. Daha sonra açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, sergiyi gezdi.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, davetliler ve kursiyerler katıldı.



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