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Karamürsel'de meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi açıldı

AA

Karamürsel'de meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi açıldı

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (Karmek) kursiyerlerce hazırlanan ürünler, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılış dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da programın hazırlanmasında büyük emek harcayan, sezonun başından beri bu işe katkı veren usta öğreticilere teşekkür etti, kursiyerleri kutladı.

Konuşmaların ardından Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği öğrencileri tarafından "Hababam Sınıfı" tiyatro gösterisi sahnelendi. Daha sonra açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, sergiyi gezdi.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, davetliler ve kursiyerler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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