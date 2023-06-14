Kocaeli Üniversitesi merkez kampüsündeki sahipsiz köpekler rehabilite edilecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesindeki sahipsiz köpekler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi'ne nakledilecek.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Umuttepe Kampüsünde bulunan çok sayıda küpeli ve küpesiz sahipsiz köpeğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekiplerince alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevine rehabilite edilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Köpeklerin, 14 Haziran itibarıyla Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü personeli, Kocaeli Üniversitesinde faaliyet gösteren Doğa ve Hayvan Dostlar Kulübü üyeleri eşliğinde geçici bakımevine nakillerinin yapılacağı aktarılan açıklamada, bakımevinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri dahilindeki sürede tutularak rehabilite edileceği kaydedildi.

Açıklamada, rehabilite edilecek köpeklerin kulak küpesinden hangi ilçeye ait olduğu tespit edilerek daha sonra ilgili ilçe belediyesi ekiplerine teslim edileceği belirtilerek, "Umuttepe kampüsü ve civarında saldırgan ve küpesiz köpek bulunmayacak. Bu kapsamda da sorumlu belediye ekiplerince bu çalışmaların sürekliliği sağlanacak." ifadesine yer verildi.

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