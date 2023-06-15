Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolu devrilen tır yüzünden ulaşıma kapandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolu devrilen tır sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Tavşanlı mevkiindeki bağlantı yoluna giren, A.Y. idaresindeki 41 VA 396 plakalı madeni yağ yüklü konteyner taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince kaza mahallinde müdahale edildi.

Söz konusu bağlantı yolu ise ekiplerce başka bir kaza yaşanmaması için ulaşıma kapatıldı.

Tırdaki konteynerden sızan yağ nedeniyle kapatılan yolda ekiplerce temizlik çalışması yapılıyor.

Bağlantı yolu, temizlik çalışmasının ve devrilen tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.

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